SON DAKİKA
Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı
Yerel

Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kars’ın Selim ilçesinde kar ve tipi ulaşımı felç ederken, ekipler bu kez kalp rahatsızlığı bulunan hasta kadın için adeta seferber oldu.

Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, Selim ilçesinde ekipler yine zorlu bir görev için yola çıktı. Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde kalp rahatsızlığı bulunan hasta kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye özel idare ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipiden yolu kapalı bulunan Koyunyurdu köyüne ulaşmak için özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı. Özel idare ekiplerinin arkasına takılan sağlık ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra köye ulaştı.

 

Kar ve tipinin etkili olduğu köyde ilk tedavisi evinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

1
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?
Gündem

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

MASAK, 1,5 ay önce Hırvatistan’a gizlice kaçırılan paraları tespit etti! Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun başrolünde olduğu iddia ..
