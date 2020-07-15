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Aktüel

Hassan bin Sabit Sinema Akademisi eğitimlerini Anadolu'ya taşıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:44:39 -
Hassan bin Sabit Sinema Akademisi eğitimlerini Anadolu'ya taşıyor

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı'nın önemli sinema projelerinden biri olan Hassan bin Sabit Sinema Akademisi, Anadolu'da farklı illerde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 5 yıldan bu yana sinemaya farklı bir bakış açısı ve yeni bir ufuk kazandırmayı hedefleyen akademi, projenin İstanbul ayağında farklı alanlarda uyguladığı atölye çalışmalarını Anadolu'ya taşıyacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre akademi, etkinlikler, workshoplar, film okumaları, kısa film ve belgesel çekim çalışmalarını birer haftalık, yaklaşık 50 saat olmak üzere yoğunlaştırılmış bir şekilde uygulayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Hassan bin Sabit Sinema Akademisi Temel Eğitim Programları, senarist Fatih Özcan'ın rehberliğinde "Senaryo Yazarlığı Atölyesi", Abdülhamit Güler'in rehberliğinde "Yönetmenlik Atölyesi" ve Umut Sakallıoğlu'nun rehberliğinde "Kurgu Montaj Atölyesi" olmak üzere 3 farklı alanda icra edilecek.

10 Ağustos'ta başlayıp 25 Eylül'de tamamlanması planlanan akademi etkinliklerinin bu sene Bursa, Antalya, Konya, Ankara, Kayseri, Batman, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Samsun ve Kastamonu illerinde yapılması planlanıyor.

Programların kontenjanla sınırlı olduğu Sinema Akademisine alınacak öğrenciler "alemlererahmetfilm.com" adresi üzerinden alınan ön kayıt ve 5 Ağustos'ta yapılacak mülakatlar ile belirlenecek.

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