Hasret sona erdi! Umre ziyaretleri yeniden başladı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya çapına yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi tarafından 6 ay ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, umrecilerin koronavirüs tedbirleri altında ulaştığı belirtildi.

Kabe ve Haceru'l Esved'e dokunulmayacak

6 ay ara verilen ve yeniden başlayan umre ziyaretleri için alınacak tedbirleri 29 Eylül'de duyuran Suudi Arabistan, bu kapsamda, Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, böylelikle umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceğini, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da günde 10 kez dezenfektasyon işlemi uygulanacağını belirtmişti.

Öte yandan paylaşılan tedbirler kapsamında zemzem suyunun da kapalı kutular içinde verileceği ve koronavirüs belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı belirtilmişti.

18 Ekim'den itibaren kapasite yüzde 75'e çıkacak

İçişleri Bakanlığı kaynakları tarafından 23 Eylül'de yapılan açıklamada, Suudi Arabistan içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceği aktarılmıştı.

Yurt dışındakiler Kasım ayında gidebilecek

Yurt dışından umre ve ibadet için gelecek olanlar adına kasım ayını işaret eden İçişleri Bakanlığı kaynakları, söz konusu ayda Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin koronavirüs önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını açıklamıştı.

Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, ülke dışından kimse kabul edilmemişti.