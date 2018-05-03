Hasır mobilya temizliği nasıl olmalı?

NEMLENDİRİLMELİ

Hasır mobilyaların zaman zaman hafif bir şekilde ıslatılmasında fayda vardır. Çünkü hasır mobilyalar sepet söğüdü ile su kamışının örülmesi sonucunda elde edilmektedir. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken bazen bu hasır mobilyalar ahşap mobilyalar ile birlikte kullanılmış olabilir. Elbette bu durumda ıslatma işlemi yarıya indirilmelidir.

Hasır mobilyaların ömrünü uzatmak için elektrik süpürgenize fırçalı olan başlığı takın ve bu şekilde hasır mobilyanızı çok iyi bir şekilde süpürüp tüm tozdan arındırın. Daha sonra sadece bir yemek kaşığı kadar boraksı deterjanlı suyun içerisine ekleyin ve bu karışımı çok iyi bir şekilde köpürtün. Sonra bu karışın sadece köpüğünü kullanarak hasır mobilyanızı çok iyi bir şekilde ovun. Bu noktada sadece köpüğü kullandığınızdan ve kesinlikle direk deterjanlı suyu kullanmadığınızdan emin olun.

Tüm mobilyanızı tamamen temizledikten sonra temiz bir kova su hazırlayın ve içerisine de birkaç yemek kaşığı kadar tuz ekleyin. Sonrasında temiz ve yumuşak dokulu bir bezi bu suya batırın ve mobilyanızı çok iyi bir şekilde durulayın. Daha sonra mümkünse mobilyanızı rüzgâr olan bir yere çıkartın ya da tüm kapı ve pencereleri açıp cereyan olmasını sağlayın.

Eğer mobilyanızı dışarıya çıkartamıyorsanız o zaman mutlaka yine temiz ve yumuşak bir bez ile mobilyalarınızı silin. Eğer mobilyaları dışarıya çıkarttıysanız o zaman mobilyaların direk olarak güneş ışığı görmediğinden emin olun. Ayrıca kesinlikle hasır mobilya kurumadan mobilyaya oturmaya kalkmayın. Çünkü ıslak hasır çok çabuk bir şekilde eğrilip şeklini kaybedecektir.