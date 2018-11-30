Haşim Taşkıran kimdir nerelidir?

Haşim Taşkıran’ın ismi AK Parti Güngören Belediye Başkan adaylığı için ismi geçtiği iddia edilmesiyle birikte Haşim Taşkıran’ın kim olduğu merak ediliyor. Haşim Taşkıran 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti İstanbul’dan milletvekile adayı olmuştu. Peki Haşim Taşkıran kimdir?

Haşim Taşkıran, 1964 yılında Siirt Kurtalan’da doğdu. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı bölümünü tamamladı. Newport Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İşletme Eğitimi bölümünde devam etmektedir. İSO, İTO, İTKİB, MÜSİAD ve çeşitli STK’larda görev almaktadır. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti’nin çeşitli organlarında görev almıştır. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapan Taşkıran, evli ve bir çocuk babasıdır.