Haşim Kılıç kimdir, nereli kaç yaşında? Haşim Kılıç hayatı biyografisi!
Haşim Kılıç kimdir, nerelidir? Haşim Kılıç ne iş yapıyor? sorular CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva, Gelecek ve DP’in ortak adayının Haşim Kılıç olacağına yönelik iddialar sonrası bir hayli merak edilir oldu. Peki Haşim Kılıç hangi görevlerde bulundu? Haşim Kılıç kaç yaşında? İşte Haşim Kılıç’ın hayatı, biyografisi.
22 Ekim 2007-10 Şubat 2015 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi başkanlığını yürüten Haşim Kılıç’ın 2023 cumurbaşkanlığı seçimide muhalefetin ortak adayı olacağına yönelik iddiaları sonrası Haşim Kılıç kimdir, kaç yaşıda, aslen nereli, hangi partiye katıldı? gibi sorular gündemde. İşte Haşim Kılıç'ın hayatı, özgeçmişi:
Haşim Kılıç kimdir?
Haşim Kılıç 13 Mart 1950 tarihinde Çiçekdağı, Kırşehir'de doğdu. 2007 - 2015 yılları arası Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan Türk hukukçu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat’ta okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi ve 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Anayasa Mahkemesinin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 22 Ekim 2007'de Tülay Tuğcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli olmuştur.
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mı olacak? Kılıç, merak edilen o soruya, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini" bilmiyorum. Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar.” demişti.