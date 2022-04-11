Haşim Kılıç kimdir, nereli kaç yaşında? Haşim Kılıç hayatı biyografisi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mı olacak? Kılıç, merak edilen o soruya, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini" bilmiyorum. Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar.” demişti.