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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

#1
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

#2
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 462'ye yükseldi.

#3
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 48 arttı.

#4
Foto - ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

Brent petrolün varil fiyatı cuma 113,43 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 102,95 dolar seviyesinde kapattı.

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