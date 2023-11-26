Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı
Haşhaşlı çörek, evde hazırlayabileceğiniz lezzetli ve pratik bir tariftir. Bu adım adım rehber ile haşhaşlı çöreği kolayca yapabilir...Evine gelen misafire yüzlerce kişi bu tariften yaptı...
Haşhaşlı Garanti Çörek Tarifi İçin Malzemeler
1,5 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
4 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya
1 adet yumurta sarısı üzeri için ayrılır
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 paket vanilya
6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağ
İç harcı için;
250 gram haşhaş ezmesi
Yarım su bardağı sıvı yağ
Her kat için bir yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için;
Yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt
Haşhaşlı Garanti Çörek Tarifi Nasıl Yapılır?
Hamuru için tereyağ dışındaki diğer malzemeler yoğurma kabına alınıp karıştırılıp kontrollü un eklenerek yoğrularak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilip son olarak tereyağ eklenip hamur tekrar yağ içine eriyinceye kadar yoğrulup üzeri kapalı 45 dk mayalanmaya bırakılır.
Mayalanan hamur 7 eşit bezelere bölünüp hafif unlanmış tezgaha bezelerin her biri tek tek açılır.
Aralarına sürmek için haşhaş ezmesi geniş bir kaba alınıp sıvı yağ eklenip karıştırılır.
Açtığımız bir hamur tezgaha alınıp iki yemek kaşığı iç harcı eklenip her yerine yayılarak sürülüp bir yemek kaşığı toz şeker serpilir.
Diğer katlarda aynı şekilde hamurun üzerine kapatılıp iç harcı sürülüp en son eklenecek olana hiç bir şey sürmeden hazırlanıp merdaneyle açılarak büyütülüp inceltilip minik üçkenler şeklinde kesilerek sarılır.
Üzerine yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt eklenip karıştırılıp sürülür.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü 35- 40 dk pişirilir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun .
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