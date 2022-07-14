Haşemalıya havuz yasağı!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

İnancının gereğini yaşayanların gördüğü baskı ve zulüm eksik olmuyor. Başörtüsü taktıkları için yıllarca kamusal alan dayatmasıyla karşı karşıya kalan mütedeyyin hanımların şimdi de Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük beldesinde bulunan bir sitede, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza haşemalı olarak alınmadığı ortaya çıktı.

Zorba yönetimden keyfi yasak

İslam’ın emri olduğu için örtünen tesettürlü hanımlara yaşam hakkı tanımayan yasakçı 28 Şubat zihniyeti bu defa Mersin’de hortladı. Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük beldesinde bulunan bir sitede, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza, haşemalı bayanların girmesine izin verilmediği ortaya çıktı. Ziya Erden Tatil Sitesi’nin yöneticileri, ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım giderlerine katkı koydukları halde tesettürlü site sakinlerine havuzda haşema ve benzeri kıyafetleri kullanmalarını yasakladı. Zorba yöneticiler, site yönetim planına ekledikleri 16. madde ile mütedeyyin insanların havuzu kullanmasını engelledi. Site Yönetim Planına eklenen skandal bir maddede, “Haşema yapımında kullanılan kumaşlar kalitesiz olduğundan, havuz kimyasallarının çözücü etkisiyle boya bırakır ve havuz kirlenir. Ayrıca haşema kapalı olduğundan klorlu su vücutta tahrişe neden olabilir ve yine ayrıca havuz suyunun kaldırma gücü az olduğundan, haşemanın içinde biriken su dibe çekip boğulmalara sebebiyet verebileceğinden haşema ile havuza girilmesinin yasaklanması” şeklinde insan hak ve onuruna aykırı ifadeler yer aldı.

Havuz da şezlong da yasak

Ziya Erden Tatil Sitesi S Blok 8 Nolu bağımsız mülkün sahibi olan ve misafir ettiği yakınlarının tesettür haşema tarzı kıyafetlerle havuza alınmadığını söyleyen Mazhar Atalay yaşadıkları zulmü Akit’e şöyle anlattı:

“Geçen hafta aile yakınımı tatilini geçirmek üzere dairemde misafir ettim. Akrabamın eşi havuza haşema ile girmek isteyince güvenlik görevlileri arkalarından hızlıca koşup haşema ile havuzu kullanamayacaklarını söylemiş.

Yakınlarım bu kez havuz başındaki şezlonglara kullanacaklarını söylemiş. Güvenlikçiler bu sefer de üzerindeki kıyafetlerle şezlongları kullanamayacaklarını söyleyerek onları havuzdan uzaklaştırmış. Sitenin tüm aidatlarına katıldığımız halde, site yönetiminin koyduğu keyfi ve hukuksuz yasak nedeniyle ben ve ailem havuzu kullanamıyoruz. Bu ilkel yasağı Site Başkanı Süleyman Doğan’a ilettiğimde, yasağın arkasında durarak istediğiniz yere şikâyet etme hakkına sahipsiniz dedi” ifadelerini kullandı.

“TBMM ne ise site yönetimi de o”

Konuyla ilgili ulaştığımız Site Başkanı Süleyman Doğan, din ve inanç hürriyeti kapsamında bir dışa vurum şekli olan haşema giymeye yönelik skandal yasağı, şu ibretlik cümlelerle savundu:

“Yönetim planında yer alan 16. Madde sitenin kuruluşundan itibaren var. Hatta birkaç gün önce Genel Kurul vardı. Genel Kurul’a sunuldu bu maddeni kaldırılması talebi reddedildi. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. 460 kişinin toplandığı bir Genel Kurul’un bize verdiği yetki çerçevesinde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben de dini bütün Müslüman bir Türk vatandaşıyım.

Buradaki bu kuralın kalkabilmesi için 5’te 4 çoğunluğun oyu gerekiyor. Mevcut hükümetimiz TBMM’de 5’te 4 çoğunluğu alarak anayasal değişiklikler yaptı Buradaki olay da bunun aynısı.”