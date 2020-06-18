  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haşema yasakçısı yönetime binlerce lira ceza kesildi

Tatil yaptıkları sitede haşema ile havuza girmelerine izin verilmeyen kadınların, olayı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) taşıması sonucu site yönetimine ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 08:25:00 -
Haşema yasakçısı yönetime binlerce lira ceza kesildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen site yönetiminin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek 5 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

"Ayrımcılık yasağı ihlal edildi"

Bir sitede tatil yapan iki kadın, haşema olarak da bilinen deniz giysisiyle havuza girmek istedi. Görevliler, kadınlara kat malikleri toplantısında alınan karar doğrultusunda haşema ile havuza giremeyeceklerini söyledi. İki kadın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. TİHEK ise, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek site yönetimine 5 bin lira idari para cezası verdi.

"Doğrudan ayrımcılık"

TİHEK verdiği kararda, “Başvuru konusu olayda tipik bir ‘doğrudan ayrımcılık’ vakası yaşandığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

müslüman

... belli olduktan sonra haşema giysen ne giymesen ne!
  • Yanıtla

Hadi

Din düşmanlığı yapanlara 5000 tl para cezası haber yapmaya bile değmez.!!!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı