  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hasattaki bereket ÇAYKUR’un alımına yansıdı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2020 yaş çay sezonunun ilk sürgün döneminde 245 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:05:00 -
Hasattaki bereket ÇAYKUR’un alımına yansıdı

Önceki gün tamamlanan birinci sürgün döneminde toplam 245 bin ton çay alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, sürgün boyunca fabrikaların tamamında işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak ve bayram günlerinde de alım yapılarak maksimum seviyelerde üretim gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde başlayan kampanya dönemine endişe ve tedirginlikler içerisinde girildiği belirtilerek, salgın sürecinin olumlu neticelerinden birinin, üreticilerin tekrar aile tarımına dönerek kendi çaylarını toplamaları olduğu vurgulandı. Açıklamada, yerli veya yabancı işçilere verilecek milyonlarca liranın bölge ve aile içerisinde kaldığı ve ekonomik katkılar sağlandığı ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı