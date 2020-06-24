Hasattaki bereket ÇAYKUR’un alımına yansıdı

Önceki gün tamamlanan birinci sürgün döneminde toplam 245 bin ton çay alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, sürgün boyunca fabrikaların tamamında işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak ve bayram günlerinde de alım yapılarak maksimum seviyelerde üretim gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde başlayan kampanya dönemine endişe ve tedirginlikler içerisinde girildiği belirtilerek, salgın sürecinin olumlu neticelerinden birinin, üreticilerin tekrar aile tarımına dönerek kendi çaylarını toplamaları olduğu vurgulandı. Açıklamada, yerli veya yabancı işçilere verilecek milyonlarca liranın bölge ve aile içerisinde kaldığı ve ekonomik katkılar sağlandığı ifade edildi.