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Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:12
Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti

Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden ve bölünmüş yoldan oluşan köprü üzerinde yaya geçişi de yer alacak.

Ayakları 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerine inşa edilen ve 6 yıldır aralıksız süren çalışmaların ardından 14 ayağı tamamlanan köprünün inşasında sona gelindi.

850 milyon liralık bütçeyle yapılan bin 80 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 105 metre yüksekliğindeki köprünün her bir kolonu, bin 800 ton demir ve 10 bin metreküp beton kullanılarak inşa edildi.

Tek şeridi birleşen Hasankeyf-2 Köprüsü, tek yönlü olarak eylül ayının sonunda hizmete açılacak. Köprünün diğer yönü ise kalan 20 metrelik bölümünün ve diğer çalışmaların tamamlanmasıyla yıl sonunda hizmete girecek. 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:12
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