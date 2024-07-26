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Siyaset Hasan Turan: Alkışlanan Netenyahu değil soykırımdır!
Siyaset

Hasan Turan: Alkışlanan Netenyahu değil soykırımdır!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 17:06:00 -
Hasan Turan: Alkışlanan Netenyahu değil soykırımdır!

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, bebek katili Netenyahu'yu ayakta alkışlayan ABD Temsilciler Konseyi üyelerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Hasan Turan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Turan açıklamasında; ABD tarihinde ABD başkanının bile kongrede Netanyahu kadar alkışlanmadığına dikkat çekerek, “Alkışlanan şüphesiz Netanyahu değil soykırımdır, katliamdır, Müslüman öldüren siyonistlerdir. Soykırımı ve katliamı alkışlayan ABD'li senatörler bu kara lekeyi nesiller boyu taşıyacaktır” dedi.

'İnsanlık ayıbıdır'

"Gazze kasabının ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması insanlık ayıbıdır ve ABD tarihine kara bir leke olarak düşmüştür. Bu olay gösteriyor ki, ABD Kongresi siyonizmin emrindedir. Siyonist işgalcilerin elebaşı Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı 56 dakikalık konuşmasında kongre üyeleri tarafından tam 79 kez alkışlandı. ABD tarihinde ABD başkanı bile kongrede bu kadar alkışlanmamıştır." değerlendirmesi yapan Turan sözlerine şöyle devam etti:

Alkışlanan şüphesiz Netanyahu değil soykırımdır, katliamdır, Müslüman öldüren siyonistlerdir. Soykırımı ve katliamı alkışlayan ABD'li senatörler bu kara lekeyi nesiller boyu taşıyacaktır. BM kadın raporuna göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her saat başı 2 anneyi öldürdü. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 16 bin 175 çocuğu ve 10 bin 800 kadını öldürdü. Toplamda 39 bin 175 Filistinli hayatını kaybetti. Eli kanlı Gazze kasabı, uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu ilan edilen Netanyahu'nun ABD Senatosu'nda konuşmasının tıpkı Hitler gibi ayakta alkışlanması ABD siyasi tarihine kara bir leke olarak düşmüştür. Uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanan bir kimsenin özgürlükler ülkesi diye nitelendirilen ABD'de hem de kongresinde savaş çığırtkanlığı yaparak kan dökmeye devam edeceklerini söyleyen Gazze kasabının ayakta alkışlanması insanlık ayıbıdır.

O alkışları yapan eller; kirli ve kanlı ellerdir. Gazze'de Refah'ta katledilen bebeklerin, çocukların, kadınların ve masum sivillerin kanı o ellere bulaşmıştır. Kongrede alkış yapan herkes soykırımın destekçisi ve ortağıdır. Kongrede Netanyahu'yu protesto için oturuma katılmayan 96 onurlu senatörü ve kongrede elinde tuttuğu 'savaş suçlusu' yazılı pankartıyla Netanyahu'yu protesto eden Filistin asıllı Rashida Tlaib'e insan olmanın önemli bir meziyet olduğunu ve herkese nasip olmayacağını gösterdikleri için de hassaten teşekkür ediyorum."
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