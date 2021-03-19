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Spor Hasan Şaş'tan havalimanındaki kavga için ilk açıklama!
Spor

Hasan Şaş'tan havalimanındaki kavga için ilk açıklama!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Adana’da havalimanından çıkarken bir kişiyle kavga etmesi hakkında açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 07:57:00 -
Hasan Şaş'tan havalimanındaki kavga için ilk açıklama!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş‘ın Adana’da havalimanında bir kişiyle tartıştı ortaya çıktı.

16 Mart’ta İstanbul’dan kalkan uçakla memleketi Adana’ya gelen Hasan Şaş’ın iddialara göre hava limanı çıkışında Erhan Önal’ın ölüm haberini alırken büyük üzüntü yaşadı. 44 yaşındaki futbol adamı terminalin çıkışında bir kişiyle tartışırken karşılıklı atışma kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar Şaş’ı yatıştırmaya çalışarak kendisini bekleyen otomobile kadar götürdü.

“Ortada bir şey yokken...”

Hasan Şaş olayla ilgili olarak Hürriyet’e “Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor.. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu” açıklamasını yaptı. (SporArena)

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