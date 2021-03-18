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Spor Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"
Spor

Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla kavga etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 08:43:00 -
Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Galatarasay'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti. Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

Uçak indikten sonra telefonu çalan Hasan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

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