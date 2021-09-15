  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gaziantep’te ziynet eşyası ve döviz operasyonu
Aşı merkezi kundaklanmak istendi
Ronaldo özür diledi
Terim, Corriere dello Sport'a konuştu
Spor Hasan Rüzgar adaylığını açıkladı
Spor

Hasan Rüzgar adaylığını açıkladı

Türkiye Boks Federasyonunun eski başkanlarından Hasan Rüzgar, federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:47:00 -
Hasan Rüzgar adaylığını açıkladı

Türkiye Boks Federasyonunun eski başkanlarından Hasan Rüzgar, federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı.

Boksta antrenörlük, hakemlik, Ankara İl Temsilciliği, Türkiye Boks Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini yapan Hasan Rüzgar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Türk boksunda eksikler, yanlış şeyler var. Bunları düzeltecek bilgi birikimine sahip olduğumu düşünüyorum." dedi.

Boksla ilgili kitapları olduğunu ifade eden Rüzgar, "Boks hevesimi, sevgimi içimden atamadım. Yaşlıyım. Doğrusu giderken bilgilerimi yanımda götürmek istemiyorum. Türk boksuna hizmet etmek istiyorum. Bu konuda federasyon başkanıyla birkaç defa temas kurdum ama arzuladığım gibi bir hizmet veremedim. Başkan olayım, arkadaşlarımla birlikte bu hizmeti verebileyim diye düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulu listesinde yer alacak isimleri de açıklayan Rüzgar, toplantıya katılanlara imzaladığı "Türk Boksunun Altın Eldivenleri" kitabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay