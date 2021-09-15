Hasan Rüzgar adaylığını açıkladı

Türkiye Boks Federasyonunun eski başkanlarından Hasan Rüzgar, federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı.

Boksta antrenörlük, hakemlik, Ankara İl Temsilciliği, Türkiye Boks Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini yapan Hasan Rüzgar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Türk boksunda eksikler, yanlış şeyler var. Bunları düzeltecek bilgi birikimine sahip olduğumu düşünüyorum." dedi.

Boksla ilgili kitapları olduğunu ifade eden Rüzgar, "Boks hevesimi, sevgimi içimden atamadım. Yaşlıyım. Doğrusu giderken bilgilerimi yanımda götürmek istemiyorum. Türk boksuna hizmet etmek istiyorum. Bu konuda federasyon başkanıyla birkaç defa temas kurdum ama arzuladığım gibi bir hizmet veremedim. Başkan olayım, arkadaşlarımla birlikte bu hizmeti verebileyim diye düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulu listesinde yer alacak isimleri de açıklayan Rüzgar, toplantıya katılanlara imzaladığı "Türk Boksunun Altın Eldivenleri" kitabını verdi.