Hasan Nasrallah duyurdu: Füze stokları iki katına çıkarıldı! İsrail'den intikam alınacak

Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada bölgede son durumu değerlendirdi.

Hizbullah bağlantılı El Meyadin'e verdiği röportajda İran destekli Şii hareketin lideri Nasrallah, bir yıl içerisinde hassas güdümlü füze stoklarını iki katına çıkardıklarını ifade etti.

Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail ve Filistin içerisindeki her noktayı vurabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump’tan kendisinin öldürülmesini istediğini iddia eden Nasrallah, ABD'nin bu talebi İsrail’e ilettiğini dile getirdi.

"Karşılık verilecek"

Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın da Suudi Arabistan iş birliği ile düzenlendiğini öne süren Nasrallah, ABD ile İsrail'in Beka Vadisi'ndeki Hizbullah merkezlerini vurma tehditlerine, böylesi saldırılara doğrudan karşılık vereceklerini belirterek karşılık verdi.

İsrail'den intikam alınacak

Nasrallah, İran ve müttefiklerinin, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle ABD'den intikam alacağı iddiasını yineledi. Hizbullah lideri, İsrail'in Suriye'de bu yılın başında bir Hizbullah üyesini öldürmesinin de intikamını alacağını iddia etti.

Kaynak: Al Jazeera, Mepa News