  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aleyna 11 gün sonra kurtarılmıştı doktoru açıklama yaptı: Bazı şeyleri tıpla izah edemiyoruz

EYT’lilerden maaş ve promosyon kampanyası

Rus ve İranlılar Türkiye'den toplamaya devam ediyor!

AFAD Müdürü "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı! Flaş gelişme...

Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı

Bülent Arınç'tan yeni seçim açıklaması: Bunun cevabını nasıl vereceksiniz?

Bakan Akar: Deprem bölgesindeki 10 bin 900 Mehmetçiğe sıla izni verdik

Rumen milletvekilinden Türkiye depremine ilişkin şok çıkış: Deprem yapay, o ülkenin saldırısıyla oldu

17 Ağustos depreminde… Hulki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı

Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor
Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor
Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 15:40:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23