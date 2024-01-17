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Gündem Hasan İzol Latif Şimşek'i ziyaret etti!
Gündem

Hasan İzol Latif Şimşek'i ziyaret etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 18:23:00 - 2024-01-17 19:01:06
Hasan İzol Latif Şimşek'i ziyaret etti!

İzol Aşireti’nin ileri gelenlerinden ve Siverek Belediye Başkan Aday adayı Hasan İzol, Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Hasan İzol, Şanlı Urfa’da ve Siverek’te Yeni Akit Gazetesi ve Akit Tv’nin beğenilerek izlendiğini, kendisinin de yıllardır, Yeni Akit Gazetesi’nin abonesi olduğunu söyledi.

İzol; “Akit Tv ve Yine Akit Gazetesi’nin yayın çizgisi, geleneklerimize ve inançlarımıza bağlı politikaları bölgemizde vatandaşın gönlüne taht kurmuştur” dedi.

Latif Şimşek de, İzol ailesinin, devlete bağlılığı ile Şanlı Urfa ve Siverek’te önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Siverek Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde Hasan İzol’a başarılar diledi.

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