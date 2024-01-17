Hasan İzol Latif Şimşek'i ziyaret etti!

Hasan İzol, Şanlı Urfa’da ve Siverek’te Yeni Akit Gazetesi ve Akit Tv’nin beğenilerek izlendiğini, kendisinin de yıllardır, Yeni Akit Gazetesi’nin abonesi olduğunu söyledi.

İzol; “Akit Tv ve Yine Akit Gazetesi’nin yayın çizgisi, geleneklerimize ve inançlarımıza bağlı politikaları bölgemizde vatandaşın gönlüne taht kurmuştur” dedi.

Latif Şimşek de, İzol ailesinin, devlete bağlılığı ile Şanlı Urfa ve Siverek’te önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Siverek Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde Hasan İzol’a başarılar diledi.