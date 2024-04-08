Hasan Emrah Savcı'dan, Ali Koç'a yaylım ateşi... 'Bu saatten sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı değilsiniz!'
AKİT TV'nin futbol klasiği Orta Saha programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Süper Kupa krizi sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a seslenerek "Bu yaptıklarınızla artık bu kulübün başkanı değilsiniz.. Fenerbahçe'yi kendi ihtiraslarınız yüzünden uçuruma sürüklüyorsunuz" yorumunda bulundu.
AKİT TV'nin futbol klasiği Orta Saha programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Süper Kupa krizi sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a seslenerek "Bu yaptıklarınızla artık bu kulübün başkanı değilsiniz.. Fenerbahçe'yi kendi ihtiraslarınız yüzünden uçuruma sürüklüyorsunuz" yorumunda bulundu.