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Medya Hasan Cemal'in 'Atatürkçülük' maskesi saatler içinde düştü! Mine Kırıkkanat Cemal'e tepki gösterdi...
Medya

Hasan Cemal'in 'Atatürkçülük' maskesi saatler içinde düştü! Mine Kırıkkanat Cemal'e tepki gösterdi...

PKK terör örgütüne yakınlığı ile tanınan Hasan Cemal'in, dün taktığı "Atatürkçülük" maskesi saatler içinde düştü. HDP'nin terör sevici milletvekillerinden Aysel Tuğluk'a özgürlük isteyen Cemal ile Mine Kırıkkanat arasında "Atatürkçülük" tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 17:36:00 - 2021-09-03 17:52:36
Hasan Cemal'in 'Atatürkçülük' maskesi saatler içinde düştü! Mine Kırıkkanat Cemal'e tepki gösterdi...

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunun PKK terör örgütüne yakınlığı ile tanıdığı Hasan Cemal, T24'deki köşe yazısında kendisini "Atatürkçü" gibi göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Cemal, "Erdoğan, Atatürk’ü sevmiyor. Laik cumhuriyeti sevmiyor. Kadın-erkek eşitliğini sevmiyor. Hukukun üstünlüğünü sevmiyor. Demokrasiyi sevmiyor. Ya da demokrasiyi Batı’dan gelen küfür düzeni sayıyor." demiş ve "Ama yazın bir kenara: Erdoğan'ın 2023'de Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten intikam almasına izin vermeyeceğiz, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız, bir demokrasi itifakıyla seçim sandığında Erdoğan'a hadi güle güle diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Maskesi düştü!

Hasan Cemal'in "Atatürkçülük" rolü saatler içinde sona erdi. Cemal, bugün HDP'nin tutuklu milletvekillerinden PKK sevici Aysel Tuğluk için "özgürlük" istedi.

'Affedilmeyeceksiniz'

Mine Kırıkkanat, Hasan Cemal'in dünkü köşe yazısını eleştirerek, ona twitter hesabından tepki gösterdi. Cemal'in tweet mesajını alıntılayan Kırıkkanat, "Bu rezilliğin her tuğlasında harcınız var. Dönmek için çok geç. Affedilmeyeceksiniz." dedi.

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