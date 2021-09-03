Hasan Cemal'in 'Atatürkçülük' maskesi saatler içinde düştü! Mine Kırıkkanat Cemal'e tepki gösterdi...

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Kamuoyunun PKK terör örgütüne yakınlığı ile tanıdığı Hasan Cemal, T24'deki köşe yazısında kendisini "Atatürkçü" gibi göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Cemal, "Erdoğan, Atatürk’ü sevmiyor. Laik cumhuriyeti sevmiyor. Kadın-erkek eşitliğini sevmiyor. Hukukun üstünlüğünü sevmiyor. Demokrasiyi sevmiyor. Ya da demokrasiyi Batı’dan gelen küfür düzeni sayıyor." demiş ve "Ama yazın bir kenara: Erdoğan'ın 2023'de Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten intikam almasına izin vermeyeceğiz, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız, bir demokrasi itifakıyla seçim sandığında Erdoğan'a hadi güle güle diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Maskesi düştü!

Hasan Cemal'in "Atatürkçülük" rolü saatler içinde sona erdi. Cemal, bugün HDP'nin tutuklu milletvekillerinden PKK sevici Aysel Tuğluk için "özgürlük" istedi.

'Affedilmeyeceksiniz'

Mine Kırıkkanat, Hasan Cemal'in dünkü köşe yazısını eleştirerek, ona twitter hesabından tepki gösterdi. Cemal'in tweet mesajını alıntılayan Kırıkkanat, "Bu rezilliğin her tuğlasında harcınız var. Dönmek için çok geç. Affedilmeyeceksiniz." dedi.

Dün kendisini 'Atatürkçü' ilan eden Hasan Cemal'in PKKlı hainlerle bazı anıları