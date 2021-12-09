Hasan Can Kaya'nın ahlaksızlığı tartışılıyor! Nihat Genç'ten 28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı'ya olay gönderme

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Kemalist Nihat Genç, Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki programının tanıtım bölümünde, seyircisine küfretmesini eleştirmişti. Genç, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" demişti.

Nihat Genç'in bu mesajından sonra, Hasan Can Kaya'nın programındaki küfürlü konuşmaları sosyal medyada da tartışıldı. "Küfür" tartışmasına, Habertürk'teki köşesinden katılan 28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı, Kemalist Nihat Genç'i hedef alarak, Hasan Can Kaya'nın ahlaksızlığını savundu.

Altaylı: Size ne lan!

Altaylı, "Herkes kendine özgürlükçü" başlıklı yazısında, "Yahu size ne! Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk. 'Böyle mizah mı olur'muş. Size ne lan!" dedi.

Genç: Burjuva ve holdinglerin susturduğu zavallı yazarlar

Nihat Genç, Habertürk yazarına Twitter hesabından cevap verdi. "Fatih Altaylı... Küfür altta kalan medyasız, yazarsız, sahipsiz yoksul halkın silahıdır." diyen Genç, şöyle devam etti:

"Halkın bu silahını kullanmaya g.tü yemeyen, burjuva ve holdinglerin susturduğu zavallı yazarlar, tam tersine iktidara değil halka küfür ettiklerinde karşılarında Nihat Genç’i bulacaklar."