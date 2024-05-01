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Spor Hasan Arat, Herbert Hainer ve Mario Gomez ile görüştü!
Spor

Hasan Arat, Herbert Hainer ve Mario Gomez ile görüştü!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 11:39:00 -
Hasan Arat, Herbert Hainer ve Mario Gomez ile görüştü!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih başkanıyla ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gomez'le bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Arat, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçını Allianz Arena'da takip etti. Arat, burada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Arat daha sonra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu. Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler.

Başkan Arat, bugün de Borussia Dortmund - PSG mücadelesini tribünden takip edecek.

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