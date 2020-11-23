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Aktüel "Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
Aktüel

"Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda görüyoruz birçok büyük edebiyatçı öğretmen kökenli ve onlar Türk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmışlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:35:17 -
"Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda görüyoruz birçok büyük edebiyatçı öğretmen kökenli ve onlar Türk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmışlar." ifadesini kullandı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce "Yuva" temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yazma Yarışması" ödülleri on-line ortamda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Selçuk, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerle sanat vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu taşıdığını ifade ederek, "Öğretmenler Günü" arifesinde yapılan bu törenin sıradan bir organizasyon olmadığını kaydetti.

Bunun, merkezinde insan olan öğretmenlik mesleğini icra edenlerin, sahip olması gerektiği ruh inceliğinin görüldüğü bir etkinlik olduğunu belirten Selçuk, "Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler. Tarihe de baktığımızda görüyoruz birçok büyük edebiyatçı öğretmen kökenli ve onlar Türk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmışlar." ifadesini kullandı.

Bakanlığa düşen görevin edebiyata emek veren öğretmenlerin teşvik edilmesi, tüm toplumun ve çocukların sanatla yoğrulmasına imkan sağlanması olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizin çalışmalarını, ülkenin kılcal damarlarından süzülüp gelmiş usta işi eserler olarak görüyorum ve geleceğe dair umutlarım artıyor. Bütün öğretmenlerimizin yazma tutkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulunuyorum. Bu çabanızın çocuklarımıza ve çevrenize ilham kaynağı olacağından şüphemiz yok."

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğretmenler söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

- Ödüller

Yarışmaya başvuran 1300 eser arasından Tokat'tan Mustafa Soyuer "Evin Halleri" adlı öyküyle birinciliğe, Zonguldak'tan Esra Kahya "Koku" adlı öyküsüyle ikinciliğe, Siirt'ten Agit Destan, "İçindekiler" adlı eseriyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışmada, Erzincan'dan Ahmet Nayir "Ayaz", Ordu'dan Nuri Keçeci "Didergin", Gaziantep'ten Çağrı Subaşı "Devlet Kucağı", Malatya'dan Esra Bitmez "Artakalan", Yalova'dan Taner Çalıkoğlu "Hoşça Kal Dünya", İzmir'den Gülşen Güzey "Evler, Annem ve Babam" adlı eserleriyle mansiyon ödülünü aldı.

Jüri Özel Ödülü, yarışmaya Aydın'dan "Ağustos Böceği ve Karınca" adlı çalışmasıyla katılan Gökhan Acar'a takdim edildi.

Selçuk, yarışmanın değerlendirme kurulunda görev yapan Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Necip Tosun, Hüseyin Su, Ethem Baran ve Osman Çeviksoy'a da teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.


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