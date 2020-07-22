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Spor

Hasan Ali transferinde büyük iddia!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray ve Başakşehir iddiaları gündemdeydi. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadan başlattığı 'gitsin' kampanyasına ise Fenerbahçe Yönetimi'nden tepki gelmişti. Milli sol bek kararını verdi ve imzayı attı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 09:18:00 -
Hasan Ali transferinde büyük iddia!

Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Hasan Ali için daha önce Galatasaray iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı.

Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği belirtildi.

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