Harvard profesörünün UFO açıklaması olay oldu!

Bazı bilim insanları da uzaylıların var olduğuna hatta ufolarla dünyayı ziyaret ettiğine inanıyor. Bu konu bilim dünyasında tartışmalı bir konu olsa da ufoların gerçekten bulunduğuna inanan bazı bilim insanları da var. Bunlardan biri ise günümüzün en iyi üniversitelerinden birinde profesör olan Avi Loeb. Profesör Loeb, yaptığı açıklamalarla insanları bu konuda daha duyarlı ve daha bilinçli olmaya davet ediyor.

Harvard profesörünün UFO açıklaması

Profesör, önümüzdeki iki yıl içerisinde yüksek çözünürlüklü bir UFO görüntüsünün kayıtlara geçmesini umut ediyor

Bunlardan biri olan Harvard Üniversitesi profesörü Avi Loeb, meslektaşlarının UFO araştırmalarını daha çok ciddiye almalarını öneriyor. Dünya dışı yaşam arayışı konusunda araştırmalar yapan Loeb, Loeb Guardian'a verdiği bir röportajda, önümüzdeki birkaç yıl içince UFO'ya ait "yüksek çözünürlüklü görüntü" toplamayı umduğunu belirtti.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard’da profesör olan Loob, gazeteye yaptığı açıklamada, “Gelecek neslin UFO araştırmalarını tartışmak için özgür olmasını ve bu araştırmaların ana akımın bir parçasını olmasını gerçekten istiyorum.” şeklinde açıklama yaptı. Umudunun olağandışı bir şeyin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakalamak veya bunun için bir kanıt bulmak olduğunu söyleyen Loob, umduğu bu amacının önümüzdeki bir veya iki yıl içinde gerçekleşmesini beklediğini dile getirdi. Kaynak: webtekno