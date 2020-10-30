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Dünya Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı
Dünya

Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı

Dağlık Karabağ'daki işgalci güçlerin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 04:44:00 -
Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını belirtti.

Harutyunyan, şehri ele geçirmek isteyen Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Harutyunyan tüm Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.

Stratejik açıdan da önemli bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde bulunuyor.

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