Harun Tekin Eyüpspor'da
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Harun Tekin, Eyüpspor'a transfer oldu.
Transferin hızlı takımı Eyüpspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin'i Transfer ettiğini duyurdu.
Deneyimli file bekçisi resmi sözleşmeye imza atarken kulüpten yapılan açıklamada, "Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.
Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Harun Tekin, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.