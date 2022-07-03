  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Harun Tekin Eyüpspor'da
Spor

Harun Tekin Eyüpspor'da

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Harun Tekin, Eyüpspor'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 09:41:00 -
Harun Tekin Eyüpspor'da

Transferin hızlı takımı Eyüpspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin'i Transfer ettiğini duyurdu.

Deneyimli file bekçisi resmi sözleşmeye imza atarken kulüpten yapılan açıklamada, "Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Harun Tekin, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23