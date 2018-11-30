Harun Karaca kimdir nerelidir?

Harun Karaca’nın ismi AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı için isminin geçmesiyle birlikte Harun Karaca’nın kim olduğu merak ediliyor. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekile olarak Meclis’e geren Harun Karaca kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Harun Karaca, 17 Şubat 1962 yılında Tokat'ta doğdu. Lise mezunu olan Karaca; özel sektörde yöneticilik, Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanlığı, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkan Vekilliği, Futbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Karate Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu Divan Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu Divan Kurulu Üyeliği yaptı.

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Harun Karaca, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.