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Gündem Harun Çalışkan kimdir? Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan kaç yaşında nereli?
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Harun Çalışkan kimdir? Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan kaç yaşında nereli?

Harun Çalışkan nereli? Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde şehit oldu. Peki, Harun Çalışkan kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:46:00 -
Harun Çalışkan kimdir? Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan kaç yaşında nereli?

Harun Çalışkan kim? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, bugün, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Harun Çalışkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 28 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Harun Çalışkan kimdir? Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan kaç yaşında nereli?

Harun Çalışkan'ın 29 yaşında olduğu ve memleketi Samsun'a acı haberin ulaştırıldığı öğrenildi.

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