Harry Kane, İngiltere'yi uçurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Harry Kane'in 75 ve 86. dakikalarda attığı gollerle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup eden İngiltere son 16'ya yükseldi.
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Brian Kibambe Cipenga'nın golüyle Kongo 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda İngiltere, kaptan Harry Kane ile aradığı gollere ulaştı. 75 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Kane attığı gollerle İngiltere'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran İngiltere, Meksika ile kozlarını paylaşacak.