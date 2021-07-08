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Spor Harry Kane Gary Lineker'e yaklaştı
Spor

Harry Kane Gary Lineker'e yaklaştı

EURO 2020'de normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek adını finale yazdıran İngiltere'nin galibiyet golü Harry Kane'den geldi. Kane bu golle Gary Lineker'e yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 02:22:00 -
Harry Kane Gary Lineker'e yaklaştı

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ikinci yarı final maçında, İngiltere ile Danimarka karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek finale yükselen İngiltere'ye turu getiren golü Harry Kane attı.

İngiltere'nin 102. dakikada kazandığı penaltıda topun başına Harry Kane geçti.

104. dakikada penaltıyı kullanan Kane'in vuruşunda Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Kane, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kane, bu golle, büyük turnuvalarda attığı gol sayısını 10'a çıkardı ve İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Gary Lineker'i yakaladı.

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