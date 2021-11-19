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Dünya Harris'in başkanlık görevi kısa sürdü! ABD Başkanı Biden görevini devraldı
Dünya

Harris'in başkanlık görevi kısa sürdü! ABD Başkanı Biden görevini devraldı

ABD Başkanı Joe Biden, girdiği kolonoskopi nedeniyle Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e devrettiği Başkanlık görevini devraldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 21:40:00 -
Harris'in başkanlık görevi kısa sürdü! ABD Başkanı Biden görevini devraldı

ABD Başkanı Joe Biden, yıllık fiziksel muayenesi kapsamında kolonoskopi için verilen anestezinin etkisinden çıkar çıkmaz Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e devrettiği Başkanlık görevini devraldı. ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olan Harris’in başkanlık görevi kısa sürdü.

Biden'a kolonoskopi yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, yıllık fiziksel muayenesinin bir parçası olarak ABD’nin Maryland eyaletindeki Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Tıp Merkezi’nde rutin bir kolonoskopi yapılmıştı. Biden, muayene sırasında kendisine anestezi yapılması nedeniyle Başkanlık görevini yerel saatle yaklaşık 10.10’da Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e devretmiş, Harris, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olmuştu.

Harris'ten başkanlık görevini devraldı

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden’ın yerel saatle yaklaşık 11.35’te Başkan Yardımcısı Harris ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain ile telefonda görüştüğünü ve Harris’ten Başkanlık görevlerini devraldığını ifade etti. Psaki, Biden’ın keyfinin yerinde olduğunu ve rutin fizik muayenesinin geri kalanı tamamlanana kadar Walter Reed Tıp Merkezi’nde kalacağını açıkladı.

Öte yandan Harris’in başkanlık görevi yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Harris, ABD’de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ilk kadın olurken, ülkenin yaklaşık 250 yıllık tarihinde hiç kadın başkan olmadı.

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