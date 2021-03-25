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Teknoloji Harrier savaş uçakları ile ilgili son nokta koyuldu! Prof. Dr. İsmail Demir’den önemli açıklamalar
Teknoloji

Harrier savaş uçakları ile ilgili son nokta koyuldu! Prof. Dr. İsmail Demir’den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'ya Harrier savaş uçaklarının konuşlanmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:09:00 -
Harrier savaş uçakları ile ilgili son nokta koyuldu! Prof. Dr. İsmail Demir’den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

YouTube'da yayınlanan programda, TCG Anadolu (L-400) ve Harrier savaş uçakları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Demir, birçok kez TCG Anadolu için adı geçen AV-8B Harrier savaş uçaklarıyla ilgili son noktayı koydu.

"TCG ANADOLU en geç 2022'de envanterde"

Demir'in Hakan Çelik'e yaptığı açıklamalarından satır başları;

"Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu envanterimize kattığımızda, Türk Deniz Kuvvetleri daha da güçlenecek. Salgın ortamı projeyi biraz etkiledi, planlanan tarih 2022’lerin sonu idi. Lakin ilk kaynakta Sayın Cumhurbaşkanımız, tersane ile pazarlık yaparak bu tarihi öne çektiler. Salgına rağmen bu öne çekilen tarihi tutturmaya çalışıyoruz. 2021 yılı bitmeden TCG Anadolu'yu envantere almaya çalışacağız. Şu anda 2022 yılı garanti bir tarih ama bu tarihi öne çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Reis sınıfı denizaltılar geliyor"

Deniz Kuvvetlerimiz bölgesel anlamda en kuvvetli donanmalardan bir tanesi. Örneğin Denizaltı filomuza Akdeniz'deki en iyi filolardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi daha da güçleniyor, Reis sınıfı denizaltılarımız geliyor. Bu kabiliyetlerimiz artarak devam ediyor ve yeni devreye girecek denizaltılarımız ile Anadolu gemimiz ile bu kabiliyet daha da artacak.

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