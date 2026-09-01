Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

EPSTEIN'İN GEÇMİŞİ İÇİN "PEK İYİ GÖRÜNMÜYOR" DEMİŞ Yayımlanan yazışmalardan birinde Mette-Marit'in Epstein'e, kendisi hakkında internette araştırma yaptığını ve geçmişinin "pek iyi görünmediğini" söylediği görülüyor. Bu mesaj, Mette-Marit'in, Epstein ile temasları medyada gündeme geldikten sonra "Epstein'in geçmişini bilmediği" yönündeki açıklamasını şüpheye düşüren bir not olarak Norveç kamuoyunda tartışıldı. Epstein, 2008 yılında, 18 yaşın altındaki bir kız çocuğuyla para karşılığı cinsel ilişkiye girmekten hüküm giymişti.