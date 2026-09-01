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Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

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Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

Norveç'in kraliyet ailesi yeni bir skandal ile karşı karşıya. Norveç'in yeni kraliçesi Mette-Marit'in 4 gün Epstein'in evinde kaldığı ortaya çıktı.

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Foto - Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

Norveç Kralı V. Harald'ın 28 Ağustos'taki ölümü üzerine 53 yaşındaki oğlu Haakon, "Kral 8. Haakon" unvanıyla tahta çıkarken eşi Mette-Marit de Norveç Kraliçesi oldu. Mette-Marit'in kraliçe olması, Norveç kamuoyunda pedofili ve fuhuş ağı kuran Jeffrey Epstein ile ortaya çıkan bağlantıları nedeniyle tartışması konusu.

#2
Foto - Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

EPSTEİN BELGELERİNDE ÇIKTI Norveç medyası, Mette Merit'in Epstein ile olan bağlantılarını 2019'da duyurdu. ABD makamlarının geçen yıl paylaştığı Epstein belgelerinde de Mette-Marit hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

#3
Foto - Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

TEMASLARI 2011'DE BAŞLAMIŞ Belgelerin yayımlanmasıyla 2011-2014 yılları arasında Mette-Marit ile Epstein arasında yüzlerce e-posta yazışması olduğu tespit edildi. Mette-Marit ile Epstein'in 2011'de başlayan yazışmalarında; kitaplar, seyahatler, günlük hayat hakkında yazıştıkları, zaman zaman görüşmek için plan yaptıkları görüldü.

#4
Foto - Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

EPSTEIN'İN GEÇMİŞİ İÇİN "PEK İYİ GÖRÜNMÜYOR" DEMİŞ Yayımlanan yazışmalardan birinde Mette-Marit'in Epstein'e, kendisi hakkında internette araştırma yaptığını ve geçmişinin "pek iyi görünmediğini" söylediği görülüyor. Bu mesaj, Mette-Marit'in, Epstein ile temasları medyada gündeme geldikten sonra "Epstein'in geçmişini bilmediği" yönündeki açıklamasını şüpheye düşüren bir not olarak Norveç kamuoyunda tartışıldı. Epstein, 2008 yılında, 18 yaşın altındaki bir kız çocuğuyla para karşılığı cinsel ilişkiye girmekten hüküm giymişti.

#5
Foto - Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

EPSTEİN'İN EVİNDE 4 GÜN Belgeler, ikili arasındaki temasın sonraki yıllarda da devam ettiğini gösteriyor. 2013 yılında Mette-Marit'in Epstein'in Palm Beach'teki evinde 4 gün kaldığı medyaya yansıdı. Palm Beach'teki ev, Epstein'in "pedofili ağı"nda kullandığı belirtilen evlerden biriydi.

#6
Foto - Büyük skandal ortaya çıktı: 4 gün Epstein'in evinde kalmış!

OĞLUNA ÇIPLAK KADIN FOTOĞRAFI ÖNERDİĞİNİ EPSTEİN'E SÖYLEMİŞ İkili arasındaki çok tartışılan yazışmalardan biri de Mette-Merit'in, 2012 yılında, 15 yaşındaki oğlunun bilgisayarının arka planına iki çıplak kadın fotoğrafı koyması önerdiğini belirterek, ona bunu önermesinin uygun olup olmadığını sorması oldu. Epstein'in, buna oğlun kendi karar versin minvalindeki yanıtı, ikili arasındaki yakınlığın seviyesini göstermesi bakımından Norveç medyasında geniş yer aldı.

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