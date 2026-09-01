Sessiz sessiz ilerleyen var mı? Hakan Çalhanoğlu'nun imzası hazır... Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
İtalya'da yine adından söz ettiren milli yıldızımız Hakan için Süper Lig iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya'da yine adından söz ettiren milli yıldızımız Hakan için Süper Lig iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray bugün istese Hakan Çalhanoğlu hemen imza atacakmış gibi bir ortam var… Ancak işin bir de diğer boyutunu konuşmak lazım. Çünkü milli takımın kaptanı İtalya'da hâlâ uçuyor. Inter de sözleşmesini yenilemek için kolları sıvadı.
Daha düne kadar el üstünde tuttuğumuz Hakan Çalhanoğlu'nu Dünya Kupası'ndan sonra öyle bir yere vurduk ki sanki "istenmeyen" adam konumuna geldi... Inter'in de sözleşmesini yenilemek için "sallaması" sonrasında Hakan için Galatasaray ve Fenerbahçe ne zaman isterse imza attırabilir gibi bir hava oluştu. Ancak Hakan, Serie A'da sezona öyle bir başladı ki manşetler milli takım kaptanıyla süslü.
Cagliari'ye karşı sergilediği oyunla bir kez daha kalitesini kanıtlayan Hakan, saha içerisindeki liderliği ve istikrarlı oyunuyla Avrupa'nın en formda orta saha oyuncuları arasındaki yerini perçinledi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız için La Gazzetta dello Sport'a göre Inter yönetiminin planları değişiklik gösteriyor. Henüz resmi bir imza atılmış olmasa da Çalhanoğlu'nun sahadaki belirleyici rolü, kulüp idarecilerini Hakan'ı kadroda tutma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye yöneltti. Saha içinde hem bir "çekiç" kadar güçlü hem de bir "pusula" kadar yön verici olan tecrübeli isim, yönetim kurulunun stratejik kararlarında ana faktör haline geldi.
Sahada sergilediği performansla rekor rakamlara ulaşan Hakan, istatistiksel katkısıyla Avrupa futbolunun önde gelen isimleriyle yarışıyor.
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