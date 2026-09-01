Sessiz sessiz ilerleyen var mı? Hakan Çalhanoğlu'nun imzası hazır... Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Daha düne kadar el üstünde tuttuğumuz Hakan Çalhanoğlu'nu Dünya Kupası'ndan sonra öyle bir yere vurduk ki sanki "istenmeyen" adam konumuna geldi... Inter'in de sözleşmesini yenilemek için "sallaması" sonrasında Hakan için Galatasaray ve Fenerbahçe ne zaman isterse imza attırabilir gibi bir hava oluştu. Ancak Hakan, Serie A'da sezona öyle bir başladı ki manşetler milli takım kaptanıyla süslü.