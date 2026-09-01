Ne un var ne şeker: Kayısı çekirdeği çölyaklılar için şifalı bisküviye dönüştü!

"İki büyük fırınımız var. Bu iki fırında günlük 10 binin üzerinde bisküvi üretiyoruz. Ay ve yıllık bazda ciddi üretimden bahsediyoruz. Herhangi bir kapasite sorunumuz yok. Talebe yeterince ulaşabiliyoruz. Malatya'daki belediyemize ait Esenlik Market ve ilgili yerlerde ihtiyaç duyanlara ulaştırıyoruz. Kargoyla başka şehirlere de gönderim yapıyoruz. Ayrıca kurumumuz girişinde bulunan satış büfesinde de satışımız mevcut. Kayısı aslında ihracata giden bir ürün. Çekirdeği de aynı şekilde talep gören bir ürün. Hem kozmetik sanayide hem besin olarak da kullanılan kıymetli bir ürün. Biz de katma değerli ürün geliştirme çalışmalarında kayısı çekirdeğine öncelik verdik."