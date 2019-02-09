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Harran'ın konik kubbeli evlerine bakım

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, bakımsızlıktan ve yağışlardan dolayı yıkılan konik kubbeli evlerin onarım ve bakımı yapılıyor- Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği Başkanı Ahmet Özyavuz:- "Buradaki evler yağmurdan ve bakımsızlıktan çok etkileniyor. Amacımız bu evleri bir an önce kurtarmak"- Yapı ustası İbrahim Kızıl:- "Eskisi gibi sağlam malzeme bulmak çok zor. Bizler de büyüklerimizden ve ustamızdan öğrendiğimiz gibi onarımını yapıyoruz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:49
Harran'ın konik kubbeli evlerine bakım

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, bakımsızlık ve yağışlardan dolayı yıkılan ilçeye özgü konik kubbeli evlerin onarımı için çalışma başlatıldı.

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz iskan gören ve bir dönem Asurlular ile Emeviler'e başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran'da, rasathane ve Emeviler döneminden kalma tarihi Ulu Camii de dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan ilçenin, büyük bölümü sit alanı içerisinde yer alan, külah biçimindeki, kare veya buna yakın bir altyapı üzerine bindirme tekniğiyle örülerek oluşturulan konik kubbeli evlerinde, bakımsızlıktan ve son dönemde etkili olan yağışlardan dolayı hasar oluştu.

Ev sahipleri, Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği ve belediyenin desteğiyle tarihi evlerin onarımı ve bakımı için bir süre önce çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında zarar gören yaklaşık 20 kubbeli evin, aslına uygun olarak onarımı ve bakımı yapılıyor.

Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği Başkanı Ahmet Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl yağışlar çok oldu, konik kubbeli evlerimizin bir kısmı yıkıldı ve zarar gördü. Bizler de evlerin onarımı için valilik ve belediye başvurduk. Şimdi evlerin onarımını yapıyoruz." dedi.

Dernek olarak evlerine sahip çıktıklarını dile getiren Özyavuz, "Amacımız, tarihi yapımız olan bu evlerin korunması ve yaşatılması. Evlerin zarar görmesini ve yıkılmasını istemiyoruz. İster dernek olarak ister Harran halkı olarak bu evleri korumaya çalışıyoruz. Talebimiz, yetkililerimizin bize destek olması. Bu evler dünyada 3 yerde bulunuyor; Harran'da, Suriye Halep'te, İtalya Pulya Adası'nda bulunuyor. Buradaki evler yağmurdan ve bakımsızlıktan çok etkileniyor. Amacımız bu evleri bir an önce kurtarmak." diye konuştu.

- Konik kubbeli evlerin ustası kalmadı

Konik evlerin onarımını yapan usta İbrahim Kızıl da yağışlardan zarar gören evleri, mimarisine uygun olarak onarmaya çalıştığını belirtti.

İlçede bu evlerin onarımını yapan 80 yaşında tek bir usta kaldığına, onun da artık bu işi yapamadığına değinen Kızıl, şunları kaydetti:

"Ben onun çırağıyım. Yanında yıllarca çalıştım, bir şeyler öğrendim. Buradaki doğal ve yerli malzemeyle onarımı yapıyoruz. Saman ve çamurdan yaptığımız malzemeyle, eski Emevi tuğlalarıyla onarımı yapıyoruz. Malzeme bulmada zorlanıyoruz. Evlerin içindeki tuğla gibi malzemeler zarar görmüş. Eskisi gibi sağlam malzeme bulmak çok zor. Bizler de büyüklerimizden ve ustamızdan öğrendiğimiz gibi onarımın yapıyoruz. Bu evler, kullanılmadığı için onarımı, bakımı yapılmıyor ve yıkılıyor. Devletimiz destek çıkarsa veya bu evleri bizlere zimmetlerse o zaman onarımı, bakımı daha çok erken yapılır. Çünkü bu evler yer yıl bakım istiyor."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:49
  1. Bakım
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  6. Şanlıurfa
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