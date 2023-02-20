Harran Üniversitesi’ne personel alımı yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, ilanın Resmi Gazetede ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

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