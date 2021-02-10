Harran Üniversitesi bahar dönemi eğitim uzaktan mı yapılacak? Harran Üniversitesi bahar döneminde eğitim nasıl yapılacak?

Harran Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi eğitim öğretimine ilişkin açıklama yaptı. Harran Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Usul ve Esasları belirlenmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemiz, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretim faaliyetlerini hibrit eğitim modeliyle gerçekleştirme kararı almıştır.

Harran Üniversitesi bahar dönemi dersler uzaktan eğitimle mi yapılacak?

Buna göre;

1. Önlisans ve lisans programlarında teorik dersler ile teorik+uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

2.Teorik+uygulama içerikli derslerin uygulama kısımları ile uygulama esaslı dersler, Birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda uzaktan veya yüz yüze biçimde işlenebilecektir.

3.Tezli yüksek lisans ve doktora programlarda dersler, tez savunmaları, tez izleme komite toplantıları, tez önerisi sunumları, doktora yeterlik sınavları ve seminerler şartlar elverdiği ölçüde yüz yüze işlenecek; yüz yüze imkanının olmadığı durumlarda ise uzaktan işlenebilecektir.

4. Tezsiz yüksek lisans programında dersler ve dönem projeleri uzaktan eğitim yöntemiyle işlenecektir.

5.Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine karar verilen dersler Zoom uygulaması üzerinden canlı yayın (çevrimiçi eşzamanlı) yoluyla işlenecek, canlı yayın yoluyla işlenen derslere, Moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden asenkron sistemle destek sağlanarak, canlı ders video kayıtları ve ders materyalleri öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrenci erişimine açık olacak şekilde ders izlencesindeki konu sırasına göre paylaşılacaktır.

6. Sürece ilişkin detaylı bilgilendirmeler, kılavuzlar aracılığıyla HARUZEM web sayfasından (http://haruzem.harran.edu.tr/) paylaşılacaktır.