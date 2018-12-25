Harp helikopteri Mi-8 göreve başladı

Sovyet döneminde nakliye helikopteri olarak kullanılan Mi-8'in silah ve elektronik sistemleri modernize edilmiş hali olan Mi-8MTPB ve Mi-8MTPI helikopterleri, 21 Aralık'ta Ozerne Hava Üssü'ndeki bir törenle Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Mi-8MTPB, uzun menzilli haberleşme cihazları ve uçak radarları, hava savunma (topçu silahları) silah kontrol radarları, gözetleme ve hedef tespit radarları ve füze radarı hedef kafaları gibi düşman elektronik saldırılarını ve hava savunma tesislerini bastırmak için aşamalı dizili antenlere sahip ekipmanı taşıyor.

Elektronik karşı önlem ekipmanı hem keşif hem de elektronik karşı işlem modlarında veya keşif modunda çalışabiliyor.