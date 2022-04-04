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Yemek Tarifleri Harire (Mardin tatlısı) tarifi nasıl yapılır? Orjinal harire tatlısı tarifi
Yemek Tarifleri

Harire (Mardin tatlısı) tarifi nasıl yapılır? Orjinal harire tatlısı tarifi

Harire tatlısı puding gibi kasede sunulan bir Mardin tatlısıdır. Peki, harire tatlısı nasıl yapılır? İşte harire tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 19:36:00 - 2022-04-04 19:38:16
Harire (Mardin tatlısı) tarifi nasıl yapılır? Orjinal harire tatlısı tarifi

Mardin tatlısı nedir?

Harire tatlısı; pekmez, un, su ve tarçın ile pişirilerek, ortaya çıkan oldukça doyurucu, besleyici ve hafif bir tatlıdır. Üzeri bol ceviz ile süslenip, kaselerde servis edilir. Harire, Mardin yöresine ait vazgeçilmeyen çok lezzetli bir pekmezli tatlıdır.

Orjinal harire tatlısı tarifi

Malzemeler

  • 1 su bardağı pekmez
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tarçın

Harire tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Tarçın hariç bütün malzemeleri tencereye alıp karıştıralım ve ocağa alıp karıştırarak pişirelim. Koyulaşmaya başladığında altını kısıp tarçını ilave edelim. 2-3 dakika daha pişirip altını kapatalım. Kaselere koyup buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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