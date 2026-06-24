29 yıllık sanayi devinden beklenmedik karar: Tüm varlıklarını gözlerini kırpmadan satacaklar

Borsa İstanbul'da işlem gören 29 yıllık köklü sanayi kuruluşu Sekuro Plastik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle şirketin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir malvarlığı devri sürecine girdiğini duyurdu. Yönetim kurulu, stratejik planlar doğrultusunda şirketin tüm varlıklarının nakit olarak satılmasına karar verdi. Şirket yönetiminin aldığı bu dikkat çekici kararın temelinde, "katma değeri yüksek yeni faaliyet ve yatırım alanlarına yönelme" hedefi yatıyor. Bu yeniden yapılanma stratejisi kapsamında; Sekuro Plastik'in elinde bulundurduğu tüm finansal duran varlıklar ile maddi ve maddi olmayan varlıkların tamamı nakde çevrilecek.