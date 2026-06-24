29 yıllık sanayi devinden beklenmedik karar: Tüm varlıklarını gözlerini kırpmadan satacaklar
Borsa İstanbul’un köklü sanayi kuruluşu Sekuro Plastik, stratejik bir karar alarak elindeki tüm finansal ve maddi varlıkları satacağını duyurdu. "Katma değeri yüksek yeni sektörlere yönelmek" amacıyla atılan bu adım, şirketin geleceğini tamamen değiştirecek dev bir yeniden yapılanma sürecini işaret ediyor. Genel Kurul onayına sunulacak olan satış süreciyle birlikte, şirketin tüm varlıkları nakde dönüştürülerek yatırımcılara ayrılma hakları da resmen tanınmış oldu.