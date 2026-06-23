Yine metrobüs yine arıza! Çile İstanbul çile

İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan metrobüs arızası, yüzlerce yolcuya zor anlar yaşattı. Saat 18.30’da bozulan ve bulunduğu yerden çekilemeyen metrobüs nedeniyle Avcılar yönü yaklaşık 1,5 saat boyunca kapalı kaldı. Hatta ulaşım ancak saat 20.00 sıralarında yeniden sağlanabildi.

Avcılar yönünde uzun süre sefer yapılamadı

Arızalanan metrobüsün hatta kalması nedeniyle Avcılar yönünde seferler durdu. İş çıkış saatine denk gelen arıza, duraklarda yoğunluğa neden oldu. Yüzlerce yolcu, arızanın giderilmesini beklerken güzergâhta uzun süre aksama yaşandı.

Çekicinin de bozulduğu iddia edildi

Metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılması için bölgeye çekici yönlendirildiği öğrenildi. Ancak metrobüsü çekmeye gelen çekicinin de bozulduğu öne sürüldü. Yaşanan aksaklık nedeniyle Avcılar yönünde kapanan hat, yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.