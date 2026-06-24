Savunma bakanı uyardı: Yeni savaş geliyor!

Tayvan, Çin’den gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını artırırken, Savunma Bakanı Wellington Koo, olası bir çatışma için uyarı süresinin giderek kısaldığını belirtti.

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, Çin'den gelebilecek olası bir saldırıya ilişkin uyarı süresinin giderek kısaldığını belirterek, ordunun savaşa anında yanıt verip veremeyeceğinin test edilmesi gerektiğini söyledi.

Tayvan bu hafta beş gün sürecek "anında muharebe hazırlığı" tatbikatları düzenliyor. Ordu, bazı senaryolarını Çin'in ada çevresinde düzenli olarak gerçekleştirdiği askeri tatbikatlardan birini aniden gerçek bir saldırıya dönüştürmesi ihtimali üzerine kurdu.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, ada çevresinde neredeyse her gün askeri faaliyet yürütüyor. Çin'in en yeni uçak gemisi de salı günü Tayvan Boğazı'ndan geçti.

Parlamentoda gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Koo, tatbikatların hızlı tepki verme ve kısa sürede savaş hazırlık durumuna geçme kabiliyetine odaklandığını söyledi.

Koo, "Amaç, barış zamanından savaş durumuna geçiş için gerekli olduğuna inandığımız hızı geliştirmektir" dedi.

"Başka bir ifadeyle, mevcut tehdit ortamı ve düşmandan gelebilecek saldırı uyarı süresinin kısaldığı yönündeki değerlendirmemiz nedeniyle, anında karşılık verebildiğimizi doğrulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tayvan düzenli olarak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu ayın başlarında, Ukrayna'nın da yoğun şekilde kullandığı ABD yapımı HIMARS çok namlulu roket sistemlerini Tayvan Boğazı'nda test etmişti.

Ülkenin yıllık en büyük askeri tatbikatı olan Han Kuang Tatbikatı'nın ise ağustos ayında yapılması bekleniyor.

Çin: Bağımsızlık için güç kullanma niyetinin göstergesi

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Pekin'de yaptığı açıklamada tatbikatların iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) "zor kullanarak bağımsızlık arama niyetini" ortaya koyduğunu belirtti.

Zhang, "Güçlü Halk Kurtuluş Ordusu karşısında DPP yönetiminin bu gösterileri tamamen sonuçsuzdur. Bu yalnızca Tayvan'a zarar verecek ve kendi sonlarını hazırlayacaktır" dedi.

Pekin'in "barışçıl yeniden birleşme" hedefi için en büyük çabayı göstermeye hazır olduğunu belirten Zhang, ancak güç kullanımından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

"Hiçbir şekilde Tayvan bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı faaliyetlere alan bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Çin, Tayvan çevresindeki son kapsamlı savaş tatbikatını geçen yıl aralık ayında gerçekleştirmişti.