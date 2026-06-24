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Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 25, markette120 TL

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Giriş Tarihi:

Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 25, markette120 TL

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde üreticiler, muz fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

#1
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 25, markette120 TL

Bozyazılı muz üreticisi İrfan Özcan, birkaç ay öncesine kadar üreticiden kilogramı yaklaşık 50 TL'ye alınan muzun bugün 25 TL seviyelerine kadar gerilediğini söyledi.

#2
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 25, markette120 TL

"ŞU ANDA 25 TL'YE SATILAN MUZ ÜRETİCİYİ KURTARMIYOR, ZARAR ETTİRİYOR" Marketlerde muzun 100 ila 120 TL arasında satışa sunulduğunu ifade eden Özcan, üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farkın araştırılmasını istedi. Üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Özcan, "Gübre, ilaç, işçilik, sulama ve elektrik giderleri sürekli yükseliyor. Buna rağmen ürünümüzü maliyetinin altında satmak zorunda kalıyoruz. Şu anda 25 TL'ye satılan muz üreticiyi kurtarmıyor, zarar ettiriyor" dedi.

#3
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 25, markette120 TL

"İTHAL MUZA İHTİYAÇ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ" Fiyat düşüşlerinin ithal muz girişlerine bağlandığını öne süren Özcan, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Fiyat farkını ithal muza bağlıyorlar. Ancak Bozyazı ve Anamur'da üretilen muzun kalitesi ve aroması ortada. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. İthal muza ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Yerli üretimin arkasında durulmalı" diye konuştu.

#4
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 25, markette120 TL

Bölgede binlerce ailenin geçimini muz üretiminden sağladığını vurgulayan Özcan, "Üreticiden 25 TL'ye alınan muzun markette 100-120 TL bandında satılmasının nedenleri araştırılmalı. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Piyasanın yeniden dengelenmesini ve fiyatların üreticiyi memnun edecek seviyelere çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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