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Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

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AA Giriş Tarihi:

Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

Almanya'da dijital tren telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

#1
Foto - Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

Alman Demiryolu şirketi (Deutsche Bahn) sözcüsü, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada tren seferlerinin telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde durdurulduğunu belirtti.

#2
Foto - Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

Sözcü, arızanın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini de aktardı.

#3
Foto - Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla da Bild gazetesine, "Şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz, böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

Alman medyasında yer alan haberlerde de şu an için bazı trenlerin istasyonlarda beklediği, raylarda bekleyen trenlerin de en yakın tren istasyonuna ulaştırılarak yolcuların indirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

#5
Foto - Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

Ülke çapında trenlerin durması nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu kaydedildi.

#6
Foto - Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu

Deutsche Bahn'ın ülke çapındaki aksaklık nedeniyle yolculara taksi ve otel kuponları dağıttığı da belirtildi.

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