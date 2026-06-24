33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen yarışmada, 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplam 3360 puan alan Renault Clio "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçildi. Şubat 2025 - Şubat 2026 döneminde pazara sunulan 33 iddialı aday arasından finale kalan 7 modelle kıyasya yarışan Clio, bu prestijli unvanı ve logoyu bir yıl boyunca reklamlarında kullanma hakkı kazandı.