33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın sektöre olan katkısına değinerek şunları kaydetti: “Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak 11 yıldır bu ödülü sektörle buluşturuyoruz ve yarışma her geçen yıl daha da güçleniyor. Sektör için gerçekten önemli, özel ve güzel bir yarışma. Rekabet her geçen yıl daha da artıyor; bu yıl özellikle elektrikli modeller ağırlıktaydı. Diğer yandan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmamız, markalar için de büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. Pek çok markanın bu süreci yurt dışı merkezlerinden de yakından takip ettiğini biliyoruz. Bu yıl finale kalan 7 modelin her biri kendi segmentinde gerçekten zorlu birer rakipti, aralarından birini seçmek hiç kolay olmadı. ‘Türkiye'de Yılın Otomobili’ seçilen Renault markasını tebrik ediyoruz.”