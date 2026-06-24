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29 yıllık sanayi devinden beklenmedik karar: Tüm varlıklarını gözlerini kırpmadan satacaklar 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi! Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu Olanlara onlar bile inanamadı! “Petrol ve doğalgazımızı Türkler gelip çıkarsın” diyen ülkede şaşırtan gelişme Sergen Yalçın o isimleri hedef aldı: Kalleşler bunlar! Türkiye’nin en zengin iş insanından herkesi şaşırtan hamle: O şirkete 80 milyon lira avans koydu İslam Memiş'ten ezber bozan altın tahmini! Milyonlarca kişinin telefonunda bulunuyor! Bu 5 uygulamadan biri varsa hemen silin, yoksa hesabınız boşalır Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı! Böylesi görülmedi! Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu stoğu çıktı
Otomotiv
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33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen yarışmada, 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplam 3360 puan alan Renault Clio "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçildi. Şubat 2025 - Şubat 2026 döneminde pazara sunulan 33 iddialı aday arasından finale kalan 7 modelle kıyasya yarışan Clio, bu prestijli unvanı ve logoyu bir yıl boyunca reklamlarında kullanma hakkı kazandı.

#1
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026” (TYO 2026) yarışmasının kazananı belli oldu. 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 3360 puan alan Renault Clio, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi. ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED katkılarıyla Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen final gecesi ve ödül töreninde, ana ödülün yanı sıra 4 farklı kategorideki birinciler ile bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel ödülü de sahiplerini buldu.

#2
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda “Yılın Basın Lansmanı” ödülü, EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği ile Hyundai’ye verildi.

#3
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

“Yılın Tasarımı” ödülü BMW iX3’e giderken , “Yılın İnovatif Projesi” ödülü de Panoramic Vision teknolojisiyle yine BMW iX3 modeline verildi.

#4
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

“Yılın Premium Otomobili” kategorisinde de BMW iX3 modeli ödülün sahibi oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen “Jüri Özel Ödülü”ne TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı layık görüldü.

#5
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ilk etabında, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 aday otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan “BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F” finalde yarışmaya hak kazandı.

#6
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

Finalist modeller; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı açısından çok sıkı bir test ve değerlendirme sürecinden geçirildi. Birinci seçilen Renault Clio, kazandığı bu prestijli unvanı ve “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bültenleri, iletişim faaliyetleri ve reklamlarında kullanma hakkına sahip olacak.

#7
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın sektöre olan katkısına değinerek şunları kaydetti: “Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak 11 yıldır bu ödülü sektörle buluşturuyoruz ve yarışma her geçen yıl daha da güçleniyor. Sektör için gerçekten önemli, özel ve güzel bir yarışma. Rekabet her geçen yıl daha da artıyor; bu yıl özellikle elektrikli modeller ağırlıktaydı. Diğer yandan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmamız, markalar için de büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. Pek çok markanın bu süreci yurt dışı merkezlerinden de yakından takip ettiğini biliyoruz. Bu yıl finale kalan 7 modelin her biri kendi segmentinde gerçekten zorlu birer rakipti, aralarından birini seçmek hiç kolay olmadı. ‘Türkiye'de Yılın Otomobili’ seçilen Renault markasını tebrik ediyoruz.”

#8
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

MAİS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü’nün ardından değerlendirme yaparak, “Türkiye’nin satış lideri Renault Clio’nun, OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, Clio’nun yıllardır kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağın ve Türkiye yollarındaki başarısının en anlamlı yansımalarından biri oldu. Bu değerli ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür ediyoruz. Türkiye’de üretilen Renault Clio, Türkiye’nin otomobili olmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek” dedi.

#9
Foto - 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi!

Hangi otomobil kaç puan aldı? 1. Renault Clio 3360 puan 2. BMW iX3 2770 puan 3. Togg T10F 2550 puan 4. Mercedes-Benz CLA 2490 puan 5. Citroën C5 Aircross 2190 puan 6. Hyundai Inster 2000 puan 7. BYD SEALION 7 1390 puan

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