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Gündem İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li belediyelere rüşvet ve örgüt darbesi! Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı!
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İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li belediyelere rüşvet ve örgüt darbesi! Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı!

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Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li belediyelere rüşvet ve örgüt darbesi! Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı!

Milletin kaynaklarını rüşvet çarklarında eriterek şahsi servet edinme derdine düşen kirli CHP zihniyetinin yönettiği belediyelerdeki usulsüzlüklere devletin şefkatli ve sarsılmaz eli anında müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını açıklandı.

Tutuklanıp cezaevine gönderilen  Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, her iki ismin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

BAKANLIKTAN ADALAR VE SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Yerel

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Yorumlar

Ayşe

İçişleri Bakanlığı'nın Adalar ve Silifke belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması haberini memnuniyetle karşıladım. Allah razı olsun İçişleri Bakanlığı'ndan, milletimizin menfaatlerini düşünen bu kararları alabilmek için her zaman çaba göstermesi gerekiyor. CHP'nin örgüt darbeleri ve rüşvet şebekeleri üzerine kurulu zihniyetlerine karşı duruşumuz devam ediyor. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başarıyla başaracağız.
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