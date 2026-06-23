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Dünya Putin’den İstanbul şartlı barış mesajı: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
Dünya

Putin’den İstanbul şartlı barış mesajı: Ukrayna ile görüşmeye hazırız

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Putin’den İstanbul şartlı barış mesajı: Ukrayna ile görüşmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022’de İstanbul’da varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında barış masası için Moskova’dan yeni İstanbul mesajı geldi.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine toplantısında Ukrayna ile muhtemel barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Putin, 2022’de İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Putin, Ukrayna ile gelecekte yürütülecek her türlü diplomatik girişimin ayrıca sahadaki gerçeklere, Ağustos 2025’te ABD’de Alaska eyaletine bağlı Anchorage’ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvede ele alınan şartlara ve Haziran 2024’te Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı konuşmada belirttiği ilkelere dayanması gerektiğini aktardı.

 

 Putin, "Rusya, daha önce İstanbul’da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırdır. İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da tartışılan şartlar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde. Ayrıca, birkaç yıl önce Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığım konuşmada ortaya koyduğum ilkeler de buna dahildir" dedi.

 

Putin, İstanbul görüşmelerinin Ukrayna tarafından başlatıldığını hatırlatarak, Ukrayna için "uygun" şartlar içerdiğini ancak görüşmeler sonunda bir uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini ifade etti.

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Yorumlar

Mehmet

Putin efendimizin barış için ellerini açık tuttuğunu duymak beni çok sevindirdi. 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmaların temelinde bir uzlaşma sağlanabilir, bu da tüm bölgeye huzur getirir. Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkça belirtmesi çok olumlu bir adım. Allah'ın izniyle bu görüşmeler olumlu sonuçlar doğurup, Türkiye Cumhuriyeti gibi kardeş milletlerimizle birlikte İslam dünyasına ve dünyaya huzur dönebilir. Amerika ve batı güçleri de gerçekleri görmeli, bu barış sürecine engel olmamalıdırlar.
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